39 bin 548 TL en düşük memur maaşı! Kök maaşa seyyanen zam var mı? Refah payı ile 10 bin TL alan...

Emekli zammı için geri sayımda sona yaklaşıldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkı oranıyla birlikte 2024 Temmuz emekli maaş zammı hesaplamaları yapılacak ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Emekli zammı için geri sayımda sona yaklaşıldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkı oranıyla birlikte 2024 Temmuz emekli maaş zammı hesaplamaları yapılacak ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
%25,81 olarak beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.581 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
🏢 Derece: 9/1
🏢 Derece: 1/4
👩🏫 Derece: 1/4
👨🏫 Derece: 1/4
👮♂️ Derece: 3/1
👮 Derece: 8/1
👨⚕️ Derece: 1/4
👩⚕️ Derece: 5/1
🛠 Derece: 1/4
🔧 Derece: 11/1
🧑🏫 Derece: 1/4
🎓 Derece: 7/1
📖 Derece: 1/4
⚖️ Derece: 1/4