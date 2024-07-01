1800-2160-3600 primi olana mini EYT paketi çıktı! 2000-2007-2009 SGK başlangıcı olana şans gülecek

3. 10 Yıl Prim: Kısmi Emeklilik
15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, yaş şartını yerine getirerek kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
Özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olan bu imkan, erken emeklilik isteyenlere nefes aldırıyor.
4. Yüzde 60 Rapor: Sağlık Sorunlarından Dolayı Malulen Emeklilik
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.
En az 1800 gün prim yeterli olup yaş şartı aranmıyor, ancak malulen emekliler çalışamıyor.
5. Vergi İndirimi: Engelli Çalışanların Özel Emeklilik Hakları
Yüzde 40 engellilik indirimi alanlar, yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak emekli olabiliyor.
Engelli emeklilik hakkından yararlananlar, çalışabiliyor ve maaşları kesilmiyor.
6. Yıpranma: Ağır İşlerde Çalışanlara Özel Emeklilik İmkanı
Ağır işlerde çalışanlar, yıpranma nedeniyle sigortalılık sürelerine gün ekleyerek emeklilik avantajına sahip olabiliyor.
Eklenen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülüyor, bu da erken emeklilik kapılarını aralıyor.
7. Anneye Prim: Engelli Çocuğu Olan Annelerin Ayrıcalığı
Engelli çocuğu olan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlere ekleniyor.
Bu ayrıcalık, annelerin daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayarak ekonomik güvenliklerini artırıyor.