1800-2160-3600 primi olana mini EYT paketi çıktı! 2000-2007-2009 SGK başlangıcı olana şans gülecek

Türkiye'de emeklilik için belirli yıl ve prim şartlarını karşılamak gerekiyor. Çalışma hayatı boyunca biriken primler ve geçen süre, bireylerin emeklilik hakkını kazanmasında önemli bir rol oynuyor. Bu süreçte, çalışanların emeklilik için gereken şartları doğru bir şekilde yerine getirmesi büyük önem taşıyor.