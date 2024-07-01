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17-22-28 Temmuz tarihlerinde hesaba geçecek! 16.2 milyon emekli için duyuru az önce geldi! 4A-4B-4C SSK BAĞKUR alayı...

Temmuz ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oldukça yoğun ve hareketli bir dönem olacak. Emekli maaş ödemeleri ve beklenen zam haberleri, emekli vatandaşlar arasında büyük bir merak ve dikkatle takip ediliyor. Bu süreçte emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışlar ve ödeme takvimleri, gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Temmuz ayı maaş ödemeleri, emekliler için hayati önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirlenen tarihlerde maaşlarını alacaklar. Maaş ödeme tarihleri, emekli olunan kurum ve kimlik numarasının son rakamına göre değişiklik gösterebiliyor. Emeklilerin, ödemelerini zamanında alabilmeleri için kendi ödeme takvimlerini dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 10:03 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:03
17-22-28 Temmuz tarihlerinde hesaba geçecek! 16.2 milyon emekli için duyuru az önce geldi! 4A-4B-4C SSK BAĞKUR alayı...

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Milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Zam oranları 3 Temmuz'da netleşecek. Bu oranlar, emeklilerin maddi planlamalarında önemli bir rol oynayacak.

SSK ve Bağ-Kur Maaş Ödeme Sistemi

SSK emeklileri için ödeme tarihleri, tahsis numaralarının son hanelerine göre belirleniyor. Ödemeler, her ayın belirli günlerinde yapılıyor. İşte 2024 yılı

SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz
  • Son rakamı 7 olanlar 18 Temmuz
  • Son rakamı 5 olanlar 19 Temmuz
  • Son rakamı 3 olanlar 20 Temmuz
  • Son rakamı 1 olanlar 21 Temmuz
  • Son rakamı 8 olanlar 22 Temmuz
  • Son rakamı 6 olanlar 23 Temmuz
  • Son rakamı 4 olanlar 24 Temmuz
  • Son rakamı 2 olanlar 25 Temmuz
  • Son rakamı 0 olanlar 26 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri de benzer bir sistemle maaşlarını almaktadır. 2024 yılı Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi ise şu şekildedir:

  • Tahsis numarası son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar 25 Temmuz
  • Son rakamları 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz
  • Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar 27 Temmuz
  • Son rakamları 2 ve 0 olanlar 28 Temmuz

Temmuz Ayında Emekli ve Memur Maaşlarına Beklenen Zam

Temmuz ayı, milyonlarca emekli ve memur için maaş artışlarıyla dolu bir dönem olacak. Özellikle 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları, hem emekli hem de memur maaşlarındaki artışları belirleyecek ana faktör olacak. Bu tarih, aynı zamanda sosyal ödemelere yapılacak artışların da netleşeceği gün.

Enflasyon Rakamları ve Maaş Artışları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Bu yılın ilk beş ayındaki enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşirken, Temmuz için yüzde 25.83'lık bir enflasyon bekleniyor. Bu oran, emeklilerin maaş artışlarını yüzde 25.8 olarak etkileyecek.

Memurlar ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını alacaklar. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 10'luk artışa ek olarak, enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 21'lik bir zam bekleniyor. Eğer refah payı ve zam eşitlemesi yapılırsa, bu oranların yüzde 35-40 bandına kadar çıkması mümkün.

Ek Ödemeler ve Net Maaş Hesaplamaları

Emeklilerin maaşları, net maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Net maaş 10 bin liranın altındaki emekliler için ise üç bölüm halinde hesaplanıyor; kök maaş, ek ödeme ve 5510 Ek 19 ödemesi ile 10 bin liraya tamamlanan seyyanen destek.

Örneğin, 15 bin lira net maaş alan bir emekliye yapılan yüzde 4'lük ek ödemeyle toplam 600 lira daha ödeniyor. Temmuz ayındaki beklenen yüzde 25'lik enflasyon artışı ile bu emeklinin maaşı 18 bin 750 TL'ye yükselecek. Bu yeni maaş üzerinden hesaplanacak yüzde 4'lük ek ödeme ise 750 TL olacak. Böylece, bu emeklinin banka hesabına yatırılan toplam tutar 19.500 TL'ye çıkacak.

Bu dönemde emekli ve memurlar, maaş artışlarını ve ek ödemeleri yakından izleyecek. Enflasyon artışları ve toplu sözleşme detayları, milyonlarca vatandaşın mali durumunu doğrudan etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Temmuz ayı, bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla bekleniyor.

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