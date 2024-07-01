17-22-28 Temmuz tarihlerinde hesaba geçecek! 16.2 milyon emekli için duyuru az önce geldi! 4A-4B-4C SSK BAĞKUR alayı...

Temmuz Ayında Emekli ve Memur Maaşlarına Beklenen Zam Temmuz ayı, milyonlarca emekli ve memur için maaş artışlarıyla dolu bir dönem olacak. Özellikle 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları, hem emekli hem de memur maaşlarındaki artışları belirleyecek ana faktör olacak. Bu tarih, aynı zamanda sosyal ödemelere yapılacak artışların da netleşeceği gün.

Enflasyon Rakamları ve Maaş Artışları SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Bu yılın ilk beş ayındaki enflasyon yüzde 22.72 olarak gerçekleşirken, Temmuz için yüzde 25.83'lık bir enflasyon bekleniyor. Bu oran, emeklilerin maaş artışlarını yüzde 25.8 olarak etkileyecek.

Memurlar ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını alacaklar. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 10'luk artışa ek olarak, enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 21'lik bir zam bekleniyor. Eğer refah payı ve zam eşitlemesi yapılırsa, bu oranların yüzde 35-40 bandına kadar çıkması mümkün.

Ek Ödemeler ve Net Maaş Hesaplamaları Emeklilerin maaşları, net maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Net maaş 10 bin liranın altındaki emekliler için ise üç bölüm halinde hesaplanıyor; kök maaş, ek ödeme ve 5510 Ek 19 ödemesi ile 10 bin liraya tamamlanan seyyanen destek.