Ne altın ne de gümüş! Bir gramı bile servet! Sadece Türkiye’de var

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Diaspor kristali, diğer madenlerden farklı olarak tonlarca değil, çok hassas işlemlerle gram gram çıkarılıyor. Bu süreçte madenciler, taş ve çamur içindeki değerli kristalleri titizlikle arıyor. Her bir kristalin çıkarılması, zahmetli ve emek yoğun bir işlem gerektiriyor, bu da diasporun değerini artırıyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV Türkiye'nin süs taşı rezervleri, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip. Bu değerli taşlardan üç tanesi yalnızca Türkiye topraklarında bulunuyor ve diaspor bu nadide taşlardan biri.