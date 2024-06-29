Kurban Bayramı tatilinde tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular açıklandı. Şikayetvar verilerine göre; tüketicilerin en çok şikayet ettiği sektör yüzde 189'luk artışla karayolu ulaşım firmaları oldu. Otel ve tatil köyü şikayetleri bir haftada yüzde 165 artarken, onu zincir oteller (yüzde 85), havayolları ulaşım firmaları (yüzde 82), bilet siteleri (yüzde 72) ve otel pazarlama siteleri (yüzde 69) takip etti. Rezervasyon sorunları, bilet iptalleri ve temizlik en çok şikayet edilen konular oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET BUNLAR İÇİN GELDİ

ULAŞIM:

Bilet iptali ve iadesi

Aynı koltuğun iki kişiye satılması

Mola yerinde yolcu unutulması

Otogar harici yerlerde yolcu indirip, bindirme

Bavul ve eşya kaybolmasında firmanın sorumluluk almaması

Şoförlerin hız yapması ve sigara içmesi

Muavinlerin kaba davranışları

Vadedilen süreden uzun süren yolculuklar

OTELLER VE TATİL KÖYLERİ:

Odaların temiz olmaması

Yemeklerin temiz koşullarda yapılmaması

İptal edilen rezervasyonun ücretinin iade edilmemesi

Rezerve edilen odadan daha düşük kalitede bir oda tahsisi...