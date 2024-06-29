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Kurban Bayramı tatilinde tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular açıklandı!

Bayram tatilinde en çok şikayet otobüs firmaları için yapıldı. Rezervasyon sorunları ve aynı koltuğun iki kişiye satılması tüketicileri bezdirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Kurban Bayramı tatilinde tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular açıklandı!

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Kurban Bayramı tatilinde tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular açıklandı. Şikayetvar verilerine göre; tüketicilerin en çok şikayet ettiği sektör yüzde 189'luk artışla karayolu ulaşım firmaları oldu. Otel ve tatil köyü şikayetleri bir haftada yüzde 165 artarken, onu zincir oteller (yüzde 85), havayolları ulaşım firmaları (yüzde 82), bilet siteleri (yüzde 72) ve otel pazarlama siteleri (yüzde 69) takip etti. Rezervasyon sorunları, bilet iptalleri ve temizlik en çok şikayet edilen konular oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET BUNLAR İÇİN GELDİ
ULAŞIM:
Bilet iptali ve iadesi
Aynı koltuğun iki kişiye satılması
Mola yerinde yolcu unutulması
Otogar harici yerlerde yolcu indirip, bindirme
Bavul ve eşya kaybolmasında firmanın sorumluluk almaması
Şoförlerin hız yapması ve sigara içmesi
Muavinlerin kaba davranışları
Vadedilen süreden uzun süren yolculuklar

OTELLER VE TATİL KÖYLERİ:
Odaların temiz olmaması
Yemeklerin temiz koşullarda yapılmaması
İptal edilen rezervasyonun ücretinin iade edilmemesi
Rezerve edilen odadan daha düşük kalitede bir oda tahsisi...

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