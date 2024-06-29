Konutta fahiş fiyata 89 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar 29 milyon 221 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır. Bakanlığımızca gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimler sürdürülecektir" denildi.

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