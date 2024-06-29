SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bir gramı bile servet! Ne altın ne de gümüş! Sadece Türkiye'de var

Diaspor kristali, diğer madenlerden farklı olarak tonlarca değil, çok hassas işlemlerle gram gram çıkarılıyor. Bu süreçte madenciler, taş ve çamur içindeki değerli kristalleri titizlikle arıyor. Her bir kristalin çıkarılması, zahmetli ve emek yoğun bir işlem gerektiriyor, bu da diasporun değerini artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 15:44 Güncelleme 30 Haziran 2024, 15:46
Bir gramı bile servet! Ne altın ne de gümüş! Sadece Türkiye’de var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla ilçesi, Türkiye'nin göz kamaştıran doğal güzelliklerinden birini daha dünyaya tanıtıyor. Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor kristali, Muğla'nın Milas bölgesinde bulunan özel bir madenden çıkarılıyor. Mücevher sektöründe hızla yükselen bu eşsiz kristal, nadirliği ve estetik değeri ile büyük ilgi görüyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Türkiye'nin süs taşı rezervleri, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir pazar değerine sahip. Bu değerli taşlardan üç tanesi yalnızca Türkiye topraklarında bulunuyor ve diaspor bu nadide taşlardan biri.

Hem Türkiye'de hem de dünya pazarında büyüyen bir ilgi ile karşılanan diaspor, gelecek vaat eden bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

DİASPORUN BÜYÜLEYİCİ ÇEŞİTLİLİĞİ

Diaspor taşı, doğada renk değiştirebilen ender taşlardan biri. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarıyla, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor.

Bu özelliği, her bir açıdan farklı bir güzellik sunarak diasporu doğanın gerçek bir şaheseri haline getiriyor.

Diaspora taşı sadece renk geçişleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı eşsiz hikayelerle de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin zengin topraklarından çıkan bu değerli kristal, ülkemizin doğal zenginliklerini bir kez daha dünya sahnesine taşıyor. Bu eşsiz hazine, hem yerli hem de uluslararası alanda büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam edecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
TT Sanal Santral
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
Joe Biden’a Demokrat darbesi: CNN canlı yayınında tuzağa düşürdüler! ABD medyasından veto: Kamuya hizmet için adaylıktan çekil
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
SON DAKİKA