4600-6800 günden emekli olacak şanslı grup duyuruldu! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK Çocuk sahibi olan kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yaptıkları borçlanmalar sayesinde 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Bu, annelerin daha erken bir yaşta emekliliğe ulaşmalarını sağlayarak, onlara ekonomik anlamda büyük bir destek sunuyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK HAKLARI En az %40 engelli olan bireyler, vergi indirimi sayesinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu grup, çalışmaya devam ederken aldıkları maaşta bir kesinti yaşamıyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanmakta, bu da emeklilik sürecini hızlandırmaktadır. Bu meslek gruplarında çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabiliyorlar.

ANNE PRİMİNE EK KATKI VE ASKERLİK BORÇLANMASI Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler için, primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Erkek çalışanlar için askerlik süreleri de emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor; yapılan borçlanma ile daha erken emekli olma imkanı sunuluyor.