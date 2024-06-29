100 yeni halk plajı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiye ordusu ile çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "76 bin 644 konutu teslim ettik. 2024 sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz" diye konuştu. 'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, kıyı şeridini işgal eden ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacağını dile getiren Özhaseki, "Yıkımlar başladı. Çevre Deniz İhbar Hattı kurduk. İhbarları değerlendiriyoruz. Kıyı şeridindeki 28 ilde 100 yeni halk plajı açmayı hedefliyoruz" dedi.

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