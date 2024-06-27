Yılın son düşüşleri! İslam Memiş "Temmuz'da başlayacak" diyerek açıkladı: Çeyrek ve gram altın...

"Dolar TL kuru 32.85 kuruş. Dolar uluslararası piyasalarda değerleniyor. Dolar endeksi 105.65 dolarda. Değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci var. Endekste bir satış bekliyorum. Dikkat edin. Uluslararası piyasalarda dolarda karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için euro/TL kuru da 35 lira altına sarkmadı. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum bu hafta."

YILIN SON DÜŞÜŞLERİ