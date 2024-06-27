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Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Temmuz zammı ile evde bakım maaşları ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı, yardıma muhtaç olan vatandaşların en önemli gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam öncesinde, evde bakım maaşı alacak olanlar için de artış oranları merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 06:04 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:09
Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Temmuz zammı ile evde bakım maaşları ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2024 zammı öncesinde maaşlarına yapılacak artış oranını merakla bekliyor. Temmuz ayı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz netleşmemiş olsa da, evde bakım maaşının ne kadar olacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 9 bin 130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

15 Temmuz'dan itibaren maaşların yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar(Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

EVDE BAKIM MAAŞI ÜCRETİ NE KADAR?

Evde bakım yardımı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

NOT: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 15-30 GÜNDÜR.

EVDE BAKIM MAAŞI BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI

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