Temmuz evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Temmuz zammı ile evde bakım maaşları ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2024 zammı öncesinde maaşlarına yapılacak artış oranını merakla bekliyor. Temmuz ayı yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz netleşmemiş olsa da, evde bakım maaşının ne kadar olacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor.
Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 9 bin 130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
15 Temmuz'dan itibaren maaşların yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.
Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.