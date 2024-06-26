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SSK girişi olanlar acil baksın! 3 kodlama emekliliği iptale götürüyor

Çalışma hayatının en önemli hedeflerinden biri olan emeklilik için sigorta primlerinin düzenli ödenmesi ve fiili çalışmanın kanıtlanması gerekiyor. Ancak son yıllarda artan sahte sigorta vakaları birçok kişinin emeklilik hayallerini tehlikeye atıyor. 'Hatır sigortası' adı altında yapılan haksız kazanç girişimleri hem sigortalıyı hem de işverenleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 11:12 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:15
SSK girişi olanlar acil baksın! 3 kodlama emekliliği iptale götürüyor

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2023 yılında Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin bildirdiğine göre 88 binden fazla sahte sigortalı ortaya çıkarıldı. Uzmanlar emeklilik hakkının kaybedilmemesi için 'hatır sigortası' gibi uygulamalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sahte sigorta konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, sadece 2023 yılında 1533 sahte işyeri ve 88 bin 455 sahte sigortalının tespit edildiğini belirterek, denetimlerin teknoloji yardımıyla daha da etkinleştirildiğini vurguladı.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞART!

Uzmanlar, emeklilik için sadece prim yatırmanın yeterli olmadığını, fiili çalışmanın da kanıtlanması gerektiğini vurguluyor. Bir yakınının işyerinde çalışmadan 'hatır sigortası' yaptıranların ileride emeklilik haklarını kaybedebileceği uyarısında bulunuyorlar.

HİZMET DÖKÜMÜNÜZDEKİ HARFLERİN ANLAMI

Vatandaşlar, e-devlet üzerinden kolayca ulaşabilecekleri hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılıyor. Özellikle 'Ş', 'K' ve 'S' gibi harflerin yer aldığı kayıtlar, sahte sigorta şüphesi olduğunu gösteriyor.

Ş (Şüpheli İş Yeri): Sigortalı bildiriminde bulunulan iş yeri hakkında denetim başlatıldığı anlamına gelir.
K (Kontrollü İş Yeri): Sahte sigorta potansiyeli yüksek görülen iş yerleri için kullanılır.
S (Sahte İş Yeri): Denetimler sonucu sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edilen iş yerleri için kullanılır.

EMEKLİLİK HAKKINIZI KAYBETMEYİN!

Uzmanlar hatır sigortası gibi uygulamalardan uzak durulması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK'ya başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde hem emeklilik hakkı kaybedilebilir hem de yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Fiilen çalışmadan kendinizi veya bir başkasını sigortalı göstermeyin.
İş yeri sahibiyseniz 'hatır sigortası' yapmayın.
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
Hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol edin.

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