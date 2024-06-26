Herkesin Evinde Bulunan ve Çöpe Atılan Gizli Hazine: Altın Değerinde, Hurdacıya Kaptırmayın!

Eski Televizyonlar ve SIM Kartlar Sanılanın aksine, eski televizyonlar ve SIM kartlar da altın içerir. Tüm elektronik cihazlarda bulunan işlemcilerde ve anakartlarda altın kullanılır. Eski televizyonlarda da benzer şekilde altın içeren bileşenler bulunur. Bu nedenle, bu tür cihazları çöpe atmak yerine geri dönüştürmek daha akıllıca bir seçim olacaktır.

Elektronik Atıklardan Altın Çıkarma Süreci Elektronik atıklardan altın çıkarmak, uzmanlık ve doğru malzemeler gerektirir. İşte bu sürecin nasıl işlediğine dair adımlar: Cihazların Ayrıştırılması: Elektronik cihazların anakartları ve altın içeren diğer bileşenleri dikkatlice ayrıştırılmalıdır. Kimyasal İşlem: Ayrıştırılan parçalar, demir bir bidon içindeki kezzap ve asitli suya batırılarak altın ayrıştırılır. Bu işlem sonucunda, tüm kartlar suyun içinde erir ve altın su yüzeyine çıkar. Toplama ve Arındırma: Su yüzeyine çıkan altın, dikkatlice toplanır ve arındırılır.

Geri Dönüşüm Firmaları Bu tür geri dönüşüm işlemleri, bireyler tarafından yapılması riskli ve zor olabilir. Bu nedenle, elektronik atıkları geri dönüştüren uzman firmalara başvurmak daha güvenli ve karlı olacaktır. Türkiye'de bu tür geri dönüşüm firmalarının sayısı artmaktadır ve bu firmalar, atık elektronik cihazlardan altın ve diğer değerli metalleri çıkarmada profesyonel hizmet sunarlar.

1 Ton Atık Cep Telefonundan 150 Gram Altın Yapılan araştırmalar, 1 ton atık cep telefonundan yaklaşık 150 gram altın çıkarılabildiğini göstermektedir. Bu, elektronik atıkların geri dönüşümünün ne kadar değerli olabileceğinin açık bir göstergesidir. Geri dönüşüm firmaları, bu tür atıkları toplayarak hem çevreye katkıda bulunur hem de ekonomik değeri yüksek olan bu metalleri yeniden ekonomiye kazandırır.