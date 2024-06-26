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Adı soyadı listede olan yaşadı! 2210 3820 5730 prim yaş günle emeklilik hesaplama şablonu

Erken emeklilik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen esnek şartlar sayesinde giderek daha erişilebilir bir hedef haline geliyor. Sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresi ve yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekillenen bu olanaklar, doğru planlama ve bilinçli adımlarla mümkün hale geliyor. Ancak bu şartlardan faydalanabilmek için belirli bir prim gün sayısının doldurulmuş olması, yeterli çalışma yılının tamamlanmış olması ve yaş sınırına uygunluk gibi özel koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:16
Adı soyadı listede olan yaşadı! 2210 3820 5730 prim yaş günle emeklilik hesaplama şablonu

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Emeklilik hayalleri kuranlar için erken emeklilik oldukça cazip bir seçenek oluyor. Ancak erken emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi, çalışma geçmişi ve bazı özel durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emeklilik hayallerinizi gerçekleştirebilecek farklı yöntemler ve dikkat etmeniz gerekenler!

720 Gün Kazandırıyor

Üç çocuğa kadar doğum yapan kadın çalışanlar, her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 güne (6 yıla) kadar borçlanma hakkına sahip. Çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması şartıyla, bu avantajdan yararlanarak erken emeklilik mümkün hale geliyor.

Askerlik Süresi Emeklilik Yolunda Avantaj Sağlıyor

Sigortalı olmadan önce askerlik görevini tamamlamış erkek çalışanlar için de erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geri çekmek, emeklilik tarihini öne çekme fırsatı sunuyor.

15 Yıl Çalışanlara Kısmi Emeklilik İmkanı

15 yıl (3600 gün) prim ödemiş olan çalışanlar, kısmi emeklilik seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu yöntemle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için farklı koşullar geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sağlık Durumu ile Erken Emeklilik

Çalışamayacak durumda olan ve en az 1800 gün primi bulunan vatandaşlar, yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilik için SGK tarafından onaylanmış bir sağlık raporu gerekmekte olup, bu durumda çalışmaya devam edilemiyor.

Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ve Erken Emeklilik Fırsatı

En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durumda çalışmaya devam edilmesi halinde emekli maaşı kesilmiyor.

Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde emeklilik süresinden ve yaş şartından avantaj sağlayabiliyor. Bu avantaj, erken emeklilik fırsatını da beraberinde getiriyor.

Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik

Engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ödedikleri primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebiliyor. Bu da annelerin erken emeklilik hakkı kazanmalarını kolaylaştırıyor.

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