Adı soyadı listede olan herkes yaşadı! 2210 3820 5730 prim yaş günle emeklilik rotası çıktı

15 Yıl Çalışanlara Kısmi Emeklilik İmkanı 15 yıl (3600 gün) prim ödemiş olan çalışanlar, kısmi emeklilik seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu yöntemle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için farklı koşullar geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sağlık Durumu ile Erken Emeklilik Çalışamayacak durumda olan ve en az 1800 gün primi bulunan vatandaşlar, yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilik için SGK tarafından onaylanmış bir sağlık raporu gerekmekte olup, bu durumda çalışmaya devam edilemiyor.

Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ve Erken Emeklilik Fırsatı En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durumda çalışmaya devam edilmesi halinde emekli maaşı kesilmiyor.

Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde emeklilik süresinden ve yaş şartından avantaj sağlayabiliyor. Bu avantaj, erken emeklilik fırsatını da beraberinde getiriyor.

Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik Engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ödedikleri primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebiliyor. Bu da annelerin erken emeklilik hakkı kazanmalarını kolaylaştırıyor.