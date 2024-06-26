1999-2015 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş çizelgesi: O kişiler EYT’li olmasa da olur! 50-51-55 yaşında...

Emeklilik için belli bir yaş ve prim günü doldurmak gerekiyor. Ancak yasalar, daha erken emekli olmak isteyenler için bazı avantajlar da sunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...
Emeklilik için belli bir yaş ve prim günü doldurmak gerekiyor. Ancak yasalar, daha erken emekli olmak isteyenler için bazı avantajlar da sunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...
Emekliliği Öne Çekmenin Yolları
Türkiye'de milyonlarca çalışan, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmayı hayal ediyor. Ne zaman emekli olacağını merak eden çalışanlar, emekliliği öne çekmenin formüllerini arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belirli bir yaş, prim günü ve çalışma yılı doldurulması gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha fazla prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bu kurumların birkaçından birden sigortalı olduysanız, hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalar, emekliliği öne çekmek açısından bazı avantajlar sunuyor.
15 Yıl ve 3600 Gün
1. Çocuklar Avantaj
Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. Askerlik Öne Çeker
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.
3. 10 Yıl Prim Yetiyor
Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için prim 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkıyor.
4. Yüzde 60 Rapor Yeter
Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.
5. Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır
Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
6. Yıpranan Kazanır
Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe giriş tarihi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
7. Anneye Prim Var
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre, yaş şartından da düşülüyor.