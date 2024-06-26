1999-2015 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş çizelgesi: O kişiler EYT’li olmasa da olur! 50-51-55 yaşında...

2. Askerlik Öne Çeker

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.

3. 10 Yıl Prim Yetiyor

Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için prim 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkıyor.