SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK ve Bağ-Kur emeklisine MÜTHİŞ JEST! 14.40'ta açıklandı gözünüz aydın

Temmuz ayı yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim için önemli bir dönüm noktası olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam banka promosyonlarını da doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmin edilen zam oranı %25-26, memur emeklileri için ise %20-21 olarak öngörülüyor. Bu zam pek çok kişinin daha yüksek promosyon almasını sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:25 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:25
SSK ve Bağ-Kur emeklisine MÜTHİŞ JEST! 14.40’ta açıklandı gözünüz aydın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında yaptığı düzenleme ile emekli maaş dilimleri yeniden belirlendi. Bu dilimler, bankaların promosyon tutarlarını da belirliyor. Pek çok banka promosyon tutarlarını artırma eğiliminde. Özellikle Temmuz ayında bankaların promosyon kampanyalarında da artış bekleniyor.

Akbank

10.000 liranın altındaki aylıklara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri aylıklara 15.000 TL promosyon sunuyor.

Garanti BBVA

10.000 liranın altı için 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL promosyon vermektedir.

Ziraat Bankası

10.000 liranın altı için 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

DenizBank

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sağlıyor.

Fibabanka

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif ediyor.

ING

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon veriyor.

İş Bankası

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunar.

QNB Finansbank

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon sağlar.

TEB

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon verir.

Türkiye Finans

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon teklif eder.

Vakıfbank

10.000 liranın altında olanlara 5.000 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

Yapı Kredi

10.000 liranın altında olanlara 6.250 TL,
20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon vermektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Türk Telekom
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru! | Fitch’ten yeni Türkiye kararı
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
Erzurum’da çok acı olay! Otoparktan çıkan cipin altında kalan minik Alparslan can verdi: Yürek burkan görüntü
TBMM’de bir ilk! Google ’Dijital Telif Yasası’ gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı
Müge Anlı öfkeden çıldırdı: Burası Dingo’nun ahırı değil! Ercan Hallaç’ın ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi! Pedofili iddiası kan dondurdu
EMEKLİLERE PROMOSYON ZAMMI | Temmuz’da maaşlarla birlikte bankalar da harekete geçecek! | En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
SON DAKİKA