SSK BAĞ-KUR emeklisine kombo jest! 10.200 TL ve üstü maaş alan yaşadı! Emekliye müjde saat 10.11 sularında verildi!

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Bankaların her biri, emekli müşterilere yönelik avantajlarla dolu özel kampanyalarını rekabetçi bir çerçevede sunmaya devam ediyor, böylelikle emekliler kendi ihtiyaç ve tercihlerine en uygun olanakları değerlendirme fırsatı buluyorlar.

Banka Banka Emekliye Promosyon Müjdesi ING Bank, emekli maaşınızı kendi bünyesine taşımanız halinde size toplamda 18.000 TL'ye kadar varan promosyonlar sunmakta. Ayrıca, ayda üç defa ücretsiz EFT ve havale imkanı ile %53,00 oranında en yüksek günlük faizi teklif ediyor.