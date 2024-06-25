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SGK erken emeklilik tablosu A'dan Z'ye değişiyor! 2008 öncesi işe girenler listeye baksın

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri, milyonlarca esnaf ve Bağ-Kur'lunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:29 Güncelleme 25 Haziran 2024, 14:29
SGK erken emeklilik tablosu A’dan Z’ye değişiyor! 2008 öncesi işe girenler listeye baksın

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TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, BAĞ-KUR prim eşitleme düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Küçük esnafa destek vermeye devam ettiklerini belirten Bolat, esnafa sağlanan finansman desteğinin geri ödeme oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu vurguladı.

Esnafa Erken Emeklilik Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin prim gelirleri ile sağlandığını belirterek, vatandaşları istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ettiklerini ifade etti. BAĞ-KUR'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesinin seçim öncesi verilen bir vaat olduğunu ve bu vaadin yerine getirileceğini söyledi.

7200 Prim Gün Sayısı ve Kapsamı

Projenin detayları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber ve kıraathane sahipleri gibi küçük esnafın yararlanması bekleniyor. Şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri ise bu yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

Düzenleme Ne Zaman Hayata Geçecek?

Bakan Işıkhan, BAĞ-KUR emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği ile ilgili açıklamalarında, emekli prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesinin Orta Vadeli Plan'da hayata geçirileceğini belirtti. Bu vaadin mutlaka yerine getirileceğini vurgulayan Işıkhan, bütçe disiplininden de uzaklaşmamaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ev hanımlarına prim desteği, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ve SSK-BAĞ-KUR prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada, BAĞ-KUR 7200 prim günü ile emekliliğin de yer alması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

5 Yıl Önce Emekli Olma İmkanı

BAĞ-KUR'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Ancak, bu yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, BAĞ-KUR'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Bakanlık tarafından başlatılan bu çalışmanın kısa sürede tamamlanması ve BAĞ-KUR'lulara erken emeklilik imkanı sunulması bekleniyor.

Sonuç ve Beklentiler

BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesi ile ilgili gelişmeler, milyonlarca küçük esnaf için umut verici nitelikte. Hükümetin bu konuda attığı adımlar ve yaptığı açıklamalar, düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğine işaret ediyor. BAĞ-KUR'lular, erken emeklilik fırsatını sabırsızlıkla beklerken, düzenlemenin getireceği diğer yenilikler de merakla takip ediliyor.

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