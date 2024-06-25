SGK erken emeklilik tablosu A’dan Z’ye değişiyor! 2008 öncesi işe girenler listeye baksın

Düzenleme Ne Zaman Hayata Geçecek? Bakan Işıkhan, BAĞ-KUR emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği ile ilgili açıklamalarında, emekli prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesinin Orta Vadeli Plan'da hayata geçirileceğini belirtti. Bu vaadin mutlaka yerine getirileceğini vurgulayan Işıkhan, bütçe disiplininden de uzaklaşmamaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ev hanımlarına prim desteği, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ve SSK-BAĞ-KUR prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada, BAĞ-KUR 7200 prim günü ile emekliliğin de yer alması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

5 Yıl Önce Emekli Olma İmkanı BAĞ-KUR'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Ancak, bu yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, BAĞ-KUR'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Bakanlık tarafından başlatılan bu çalışmanın kısa sürede tamamlanması ve BAĞ-KUR'lulara erken emeklilik imkanı sunulması bekleniyor.

Sonuç ve Beklentiler BAĞ-KUR prim gün sayısının düşürülmesi ile ilgili gelişmeler, milyonlarca küçük esnaf için umut verici nitelikte. Hükümetin bu konuda attığı adımlar ve yaptığı açıklamalar, düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğine işaret ediyor. BAĞ-KUR'lular, erken emeklilik fırsatını sabırsızlıkla beklerken, düzenlemenin getireceği diğer yenilikler de merakla takip ediliyor.