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Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz kararı ne olacak? Beklentiler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Piyasaların gözü kulağı, TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 07:02 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz kararı ne olacak? Beklentiler...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararını belirlemek üzere toplanıyor. Piyasaların büyük bir merakla beklediği bu toplantı, ekonominin geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz aylarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı alan TCMB, Haziran ayı için yeni bir değerlendirme yapacak.

HAZİRAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek. Faiz kararı aynı gün saat 14:00'de duyurulacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

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