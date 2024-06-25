Emekliye Temmuz ayı öncesi büyük müjde! Maaşa ek 15.000 TL + 3.000 TL ek ödeme onaylandı

Yılın ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılan %49,25'lik artış, artan enflasyon karşısında ne yazık ki yetersiz kaldı. Bayram öncesi 3 bin TL maaş alan emekliler, mali durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için çabaladılar.
Yılın ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılan %49,25'lik artış, artan enflasyon karşısında ne yazık ki yetersiz kaldı. Bayram öncesi 3 bin TL maaş alan emekliler, mali durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için çabaladılar.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye aktararak, maaş miktarınıza bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon elde edebilirsiniz.
Bunun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL'ye varan karşılıksız para alabilirsiniz.
İş Bankası:
Yapı Kredi:
Garanti BBVA:
Denizbank:
Bankalardan promosyon almak, emekliler için oldukça cazip fırsatlar sunan bir süreçtir. Bu promosyonlar, genellikle emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımanız karşılığında verilir. Aşağıda, bankalardan promosyon almanın adımları ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde açıklanmıştır:
İlk adım, çeşitli bankaların emekli maaş promosyonları hakkında bilgi toplamaktır. Bankaların web siteleri, sosyal medya hesapları ve reklamları bu bilgileri edinmek için iyi kaynaklardır. Ayrıca, emekli dernekleri ve emeklilere yönelik forumlar da güncel bilgiler ve kullanıcı deneyimleri için faydalı olabilir.
Her bankanın promosyonu farklı şartlara sahip olabilir. Örneğin, bazı bankalar belirli bir süre boyunca maaşınızı bankalarında tutma taahhüdü isteyebilir. Promosyon miktarı, maaşınızın miktarına veya bankadaki kalış sürenize göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, kampanya detaylarını iyi anlamak önemlidir.
Banka promosyonu için başvuruda bulunurken genellikle kimlik belgesi, emekli maaş kartı veya emekli olduğunuzu gösteren resmi belgeler gerekebilir. Bazı durumlarda e-Devlet şifreniz de istenebilir.
Banka şubesine giderek ya da çevrimiçi platformlar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bazı bankalar, maaşınızı bankaya taşıma işlemini kolaylaştırmak için telefon bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden de hizmet vermektedir.