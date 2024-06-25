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Emekliye Temmuz ayı öncesi büyük müjde! Maaşa ek 15.000 TL + 3.000 TL ek ödeme onaylandı

Haziran ayında emekliler Kurban Bayramı ödüllerini alarak bütçelerine katkı sağladılar. Bu ikramiyelerin dağıtılmasının ardından, gözler temmuz ayındaki zam beklentilerine çevrildi ve emekliler için sevindirici haberler geldi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 13:25 Güncelleme 25 Haziran 2024, 13:25
Emekliye Temmuz ayı öncesi büyük müjde! Maaşa ek 15.000 TL + 3.000 TL ek ödeme onaylandı

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Yılın ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılan %49,25'lik artış, artan enflasyon karşısında ne yazık ki yetersiz kaldı. Bayram öncesi 3 bin TL maaş alan emekliler, mali durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için çabaladılar.

EK ÖDEME İMKANI

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye aktararak, maaş miktarınıza bağlı olarak 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon elde edebilirsiniz.

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Bunun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL'ye varan karşılıksız para alabilirsiniz.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON MİKTARLARI

  • İş Bankası:

    • Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunulmakta.
    • Kredi kartı aidatı bulunmamakta.
    • Günlük faiz uygulaması var.
    • Diğer banka ATM'lerinden ayda iki kez ücretsiz nakit çekim imkanı sağlanmakta.

  • Yapı Kredi:

    • "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganı ile 18.000 TL'ye varan promosyon teklif edilmekte.
    • EFT ve havale işlemleri bazı durumlarda ücretli, bazı durumlarda ücretsiz.
    • En yüksek faiz oranı %48,50 olarak belirlenmiş.
    • Günlük faiz uygulanmakta.

  • Garanti BBVA:

    • Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon sunulmakta.
    • Mobil üzerinden maaş transferi yapılabilme fırsatı tanınmakta.
    • EFT ve havale işlemleri ücretsiz.
    • En yüksek faiz oranı %50,00.
    • Günlük faiz uygulanmakta.

  • Denizbank:

    • Maaşını Denizbank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon teklif edilmekte.
    • EFT ve havale işlemleri ücretsiz.
    • En yüksek faiz oranı %50,00.

Bankalardan promosyon almak, emekliler için oldukça cazip fırsatlar sunan bir süreçtir. Bu promosyonlar, genellikle emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımanız karşılığında verilir. Aşağıda, bankalardan promosyon almanın adımları ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

Promosyon Sunan Bankaları Araştırın

İlk adım, çeşitli bankaların emekli maaş promosyonları hakkında bilgi toplamaktır. Bankaların web siteleri, sosyal medya hesapları ve reklamları bu bilgileri edinmek için iyi kaynaklardır. Ayrıca, emekli dernekleri ve emeklilere yönelik forumlar da güncel bilgiler ve kullanıcı deneyimleri için faydalı olabilir.

Kampanya Şartlarını İnceleyin

Her bankanın promosyonu farklı şartlara sahip olabilir. Örneğin, bazı bankalar belirli bir süre boyunca maaşınızı bankalarında tutma taahhüdü isteyebilir. Promosyon miktarı, maaşınızın miktarına veya bankadaki kalış sürenize göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, kampanya detaylarını iyi anlamak önemlidir.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Banka promosyonu için başvuruda bulunurken genellikle kimlik belgesi, emekli maaş kartı veya emekli olduğunuzu gösteren resmi belgeler gerekebilir. Bazı durumlarda e-Devlet şifreniz de istenebilir.

Başvuru Yapın

Banka şubesine giderek ya da çevrimiçi platformlar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bazı bankalar, maaşınızı bankaya taşıma işlemini kolaylaştırmak için telefon bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden de hizmet vermektedir.

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