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BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024! 2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL...

BİM marketler zincirinin merakla beklenen 25 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni katalog, geniş ve çeşitli ürün seçenekleriyle dikkat çekici indirimler sunuyor. Bu hafta Salı ve Cuma günleri gerçekleşecek olan özel satış günlerinde, BİM müşterileri birçok kategoride sınırlı stokta ürünler bulma fırsatı yakalayacaklar. Katalogdaki dikkat çeken ürünler arasında gazlı içecekler, çeşitli peynir türleri, atıştırmalıklar ve kahve gibi günlük temel ihtiyaçları karşılayacak seçenekler bulunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:56
BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024! 2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL...

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BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da 25 Haziran 2024 Salı günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yayımlanan katalogda, çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünlerle alışveriş tutkunlarını karşılıyor.

25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL

Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL

Kerem Labne - 99 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL

Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL

Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL

Akdo Mini Cornet - 125 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 32,50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz - 27,50 TL

Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı - 27,50 TL

Black Bruin Enerji İçeceği - 24,50 TL

Limy Limonata Çeşitleri - 37,50 TL

Dimes Cool Lime Mix - 35 TL

Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi - 49,50 TL

A101 aktüel ürünler fiyat listesi 28 Haziran 2024! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TLden satılacakA101 aktüel ürünler fiyat listesi 28 Haziran 2024! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TLden satılacak
A101 aktüel ürünler fiyat listesi 28 Haziran 2024! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TL'den satılacak

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