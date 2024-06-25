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22 ayar bilezik, gram, çeyrek altını olanlar buraya! Darphane üretim süreci böyle işliyor

Altın binlerce yıldır insanlığın değerli metali olarak bilinir ve güvenli liman olarak kabul edilir. Türkiye'de ise altının üretimi ve işlenmesi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özenle gerçekleştirilmektedir. Özellikle Cumhuriyet altınları bu süreçte öne çıkan nadir değerler arasında yer alır. Peki, maddi güvencenin ve kültürel zenginliğin simgesi olan bu değerli parçalar nasıl hayat buluyor?

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:15 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:15
22 ayar bilezik, gram, çeyrek altını olanlar buraya! Darphane üretim süreci böyle işliyor

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Darphanede altın üretimi titiz aşamaları kapsayan bir süreçten geçer. Altın ilk olarak dökümle 22 ayar rulo haline getirilir. Ardından hadde işlemi ile altın inceltilir ve doğrama bölümünde istenilen ebatta pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu titizlikle tartılır ve standart ağırlığa ulaşması durumunda tavlanma işlemine geçilir. Tavlama işlemi altını istenen yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlar ve bu aşama ürünün son halini alması için kritik öneme sahiptir.

ALTININ DÖNÜŞÜMÜ: DÖKÜMDEN RULOYA

Cumhuriyet altınının üretim yolculuğu altının döküme girerek 22 ayar rulo haline getirilmesiyle başlıyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırarak sonraki aşamalar için sağlam bir temel oluşturuyor.

Dökümden çıkan altın rulosu, hadde işlemiyle istenilen inceliğe getiriliyor. İnceltilen altın doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullar halinde kesiliyor. Bu aşama her bir Cumhuriyet altınının standart bir ağırlığa ve boyuta sahip olmasını sağlıyor.

Doğrama işleminden sonra her bir altın pulu titizlikle tartılıyor. Standart ağırlıkta olan pullar tavlama işlemine tabi tutuluyor. Tavlama altın pullarına belirli bir yumuşaklık kazandırarak bir sonraki aşama olan baskı için uygun hale getiriyor.

Tavlama işleminden geçen altın pulları baskı bölümüne alınıyor. Burada Cumhuriyet altınının üzerindeki Atatürk kabartması ve diğer detaylar tek seferde darp ediliyor. Üretilen altınlar son olarak titiz bir kalite kontrolünden geçiriliyor.

Kalite kontrolünden başarıyla geçen Cumhuriyet altınları özenle paketlenerek satışa sunuluyor. Her aşaması büyük bir titizlikle gerçekleştirilen bu üretim süreci Cumhuriyet altınının değerini ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor.

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