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10-15 yıl primi dolduran turnayı gözünden vurdu! Tek belgeyle şahane emeklilik kıyağı

Herkesin hayali olan emeklilik sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartların tamamlanmasıyla mümkün oluyor. Ancak fazla çalışma imkanı olmayanlar için de kısmi emeklilik seçeneği öne çıkıyor. Bu formül ile bazı sigortalılar 10, bazıları 12.5, bazıları ise 15 yıl primle emekli olabiliyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler ise şartları merak ediyor. İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 13:23 Güncelleme 25 Haziran 2024, 13:23
10-15 yıl primi dolduran turnayı gözünden vurdu! Tek belgeyle şahane emeklilik kıyağı

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Az prim günü olanlar için emeklilik hayali artık daha erişilebilir hale geliyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişen yeni düzenlemeler 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma imkanı sunuyor. Peki, bu yeni sistemle kimler, nasıl emekli olabilecek?

10 YIL PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK FIRSATI

EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK'lılar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor.

Bu gruptakiler 3600 prim gününü tamamlayıp, ilgili yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor.

Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.

1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı. 2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

SSK'lılar için Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseltildi. Bu, yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmuş olmak gerekiyor.

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