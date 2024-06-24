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Tüm maliyetler değişti! İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, 100.000 TL ihtiyaç kredisi yeni taksitleri!

İhtiyaç kredisi faizlerindeki son dalgalanmaların ardından yeni maliyetler araştırılıyor. Peki, 100.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisinin aylık ödeme tutarı kaç TL oldu?

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:59 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:59
Tüm maliyetler değişti! İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, 100.000 TL ihtiyaç kredisi yeni taksitleri!

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İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler son zamanlarda bankalardan olumsuz haberler almaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın ilave sıkılaştırma adımları, kredi çekeceklerin karşısına daha yüksek maliyetler çıkarıyor. Bu sebeple, kredi başvurusunda bulunacak olanların maliyet araştırmalarını detaylı bir şekilde yapmaları gerekiyor.

100.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi'nin 3 Ay Ertelemeli Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %4,39 Aylık Taksit: 11.736,85 TL Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

Akbank'ın 3 Ay Ertelemeli Kredisi Faiz Oranı: %4,42 Aylık Taksit: 11.762,17 TL Toplam Ödeme: 141.721,04 TL

Garanti BBVA'nın Yaz Kredisi Faiz Oranı: %4,49 Aylık Taksit: 11.821,35 TL Toplam Ödeme: 142.431,20 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %4,55 Aylık Taksit: 11.872,18 TL Toplam Ödeme: 143.041,16 TL

QNB Finansbank'ın Yeni Müşterilere Özel Kredisi Faiz Oranı: %4,59 Aylık Taksit: 11.906,13 TL Toplam Ödeme: 143.448,56 TL

Enpara.com İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %4,69 Aylık Taksit: 11.991,21 TL Toplam Ödeme: 143.894,52 TL

İhtiyaç kredisi, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar tarafından sunulan finansal desteklerden biridir. Bu krediyi almak için öncelikle bir banka belirlemek önemlidir. Sonrasında ise genellikle şu adımlar izlenir:

Banka Seçimi: İhtiyaç kredisi almak isteyenler öncelikle çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları, geri ödeme koşulları ve ek hizmetleri karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlerler.

Başvuru Şartları: Her bankanın belirlediği başvuru şartları vardır. Genellikle düzenli gelir belgesi, kimlik fotokopisi ve bazı durumlarda kefil gösterme gibi belgeler talep edilir.

Kredi Başvurusu: Seçilen bankaya gidilerek veya online olarak başvuru yapılır. Başvuruda istenen belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır.

Kredi Değerlendirmesi: Banka, başvuruyu aldıktan sonra başvuru sahibinin kredi notunu ve finansal geçmişini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda kredi onayı veya reddi bildirilir.

Kredi Kullanımı: Kredi onayı alındıktan sonra, belirlenen limit dahilinde para kullanılabilir. Kredi geri ödeme planına göre aylık taksitler halinde ödenir.

Kredi Geri Ödemesi: Kredi kullanımı sonrasında belirlenen tarihlerde aylık taksitler ödenir. Taksitlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesi önemlidir, aksi halde gecikme faizleri uygulanabilir.

İhtiyaç kredisi almak isteyenler için en uygun seçeneği belirlemek ve başvuru sürecini doğru yönetmek, finansal durumunuzu iyileştirmenize ve acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemlidir. Her bankanın sunduğu farklı avantajları ve koşulları karşılaştırmak, doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır.

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