SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK tablosu için müjde geldi! O kişiler için sigorta yaş gün şartı sil baştan

Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik belirli şartların sağlanmasıyla mümkün oluyor. Yasalarda belirlenen yaş, prim ve yıl şartlarını sağlayanlar emekliliğin kapılarını aralarken bu şartları sağlamayanlar da erken emeklilik hayali kuruyor. Yasalarımızda erken emekliliği mümkün kılan bazı avantajlar da bulunuyor. Emeklilik süreciniz çalışma hayatına ne zaman başladığınıza bağlı olarak şekilleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:59 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:59
SGK tablosu için müjde geldi! O kişiler için sigorta yaş gün şartı sil baştan

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik çalışan milyonlarca vatandaşın özlemle beklediği bir dönem. Ancak emeklilik yaşı ve prim günü koşulları sık sık gündeme geliyor. Emekli olabilmek için belirli bir yaş, prim ödeme süresi ve sigortalı olarak geçirilen yılların tamamlanması gerekiyor. İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlama tarihi de emeklilik hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor.

1. Prim Avantajı: Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak her çocuk için 720 gün, toplamda 3 çocuk için 2160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyor. Sigorta başlangıcından önce doğmuş olan çocuklar için geçerli olan bu avantaj ile anneler 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

2. Askerlik Süresiyle Erken Emeklilik: Erkek çalışanlar için de sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süresi, hem yaşı geri çekiyor hem de prim kazanma imkanı sunuyor. Askerlik borçlanması yapılarak sigorta başlangıç tarihi geri çekilebiliyor ve böylece 1 yıla kadar erken emeklilik mümkün oluyor.

3. 15 Yıl 3600 Gün ile Emeklilik: Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle daha erken emekli olabiliyor. Bu durumda kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için ise prim şartı 4500 güne, yıl şartı ise 25 yıla çıkıyor.

4. Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu durumda en az 1800 prim günü şartı aranıyor.

5. Engelli Çalışanlar İçin Yaş Şartı Aranmıyor: En az %40 engelli olan ve vergi indirimi hakkından faydalanan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. İşe giriş tarihlerine göre bu süre 18 yıl ve 4680 güne kadar çıkabiliyor.

6. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik: Tehlikeli işlerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belirli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihlerinin geri çekilmesiyle erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

7. Engelli Çocuğu Olan Annelere Prim Desteği: Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor. Bu sayede anneler daha erken emekli olabiliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul edecek | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
SON DAKİKA