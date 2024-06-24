Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz kararı ne olacak? Beklentiler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararını belirlemek üzere toplanıyor. Piyasaların büyük bir merakla beklediği bu toplantı, ekonominin geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz aylarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı alan TCMB, Haziran ayı için yeni bir değerlendirme yapacak.