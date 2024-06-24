Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2024? Temmuzda bedelli askerlik ücretlerine kaç TL zam gelecek? Hesaplama formülü!

Temmuz 2024 bedelli askerlik ücreti, emekli ve memur zammı öncesi gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları, temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zamlarını belirleyecek. Memur zammının açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretleri de kesinlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklanacak. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı.