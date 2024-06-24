Altın fiyatlarında kallavi rakam! Piyasa Kahini gram altının patlayacağı tarihi duyurdu!

Piyasa analisti İslam Memiş, "Altın yükselişe geçiyor, hazırlıklarınızı yapın!" ifadesiyle altın yatırımcılarını gelecek dönem için uyarıyor. Gram altın fiyatlarında beklenen yükselişi detaylandıran Memiş, altın piyasalarına olan ilginin artarak devam ettiğini belirtiyor. Şu anda gram altının değeri ve gelecek projeksiyonları, piyasa takipçileri tarafından yakından izlenirken, piyasanın dinamik yapısı ve altının yükseliş potansiyeli hakkında uzman görüşleri merakla takip ediliyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklenen 'ralli' için tarih verdi ve hem ons altın hem de gram altın için zirve tahminlerini açıkladı. Memiş, tahminlerinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR"
Finansal analist İslam Memiş, gram altın için bir tarih öngörerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Dolar kurunun yükselişi ve Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili açıklamaların etkilerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, bu artışın nedenlerini anlattı.