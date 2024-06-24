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Aile destek ödemeleri bitti mi 2024? Haziran ayı Aile Destek Paketi uzatılacak mı? Bu ay son mu? e-Devlet ödeme ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler, iki yıldır devam eden süreç sonunda sona eriyor. Bu program, maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere ekonomik yardım sağlama amacıyla hayata geçirilmişti. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi 2024? Haziran ayı Aile Destek Paketi uzatılacak mı? Bu ay son mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Aile destek ödemeleri bitti mi 2024? Haziran ayı Aile Destek Paketi uzatılacak mı? Bu ay son mu? e-Devlet ödeme ekranı!

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Aile Destek Programı, maddi yardıma ihtiyaç duyan ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılmıştı. İki yıl boyunca her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefledi.

SON TARİH AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.



12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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