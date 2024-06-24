2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL... BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024!

BİM marketlerinde heyecanla beklenen 25 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni katalog, tüketicilerin ilgisini çekecek geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle dolu. Bu hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere iki ayrı gün için planlanan satışta, BİM müşterileri çeşitli kategorilerde sınırlı sayıda ürün bulabilecekler. Katalogda öne çıkan ürünler arasında gazlı içecekler, çeşitli peynir çeşitleri, atıştırmalıklar ve kahve gibi günlük ihtiyaçları karşılayacak ürünler yer alıyor.