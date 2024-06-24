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15.1 milyon emekli için yedinci ay duyurusu geldi! Temmuzun 17-23-28'inde IBAN'a geçecek

Temmuz ayı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarının yanı sıra beklenen zam oranlarının da açıklanacağı yoğun bir dönemi ifade ediyor. Maaşlara yapılacak zamların oranı gelecek hafta belli olacak. Öte yandan emekli maaşlarının ödeme tarihleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirleniyor ve bu tarihler emeklilerin planlarını yapmalarına olanak tanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 13:21 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:24
15.1 milyon emekli için yedinci ay duyurusu geldi! Temmuzun 17-23-28’inde IBAN’a geçecek

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca emekli, maaş ödeme takvimini büyük bir dikkatle takip ediyor. Emekliler, özellikle yılın bu ilk ayında hem maaşlarını hem de zam oranlarını yakından izliyor.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ AYI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz'da,
Son rakamı 7 olanlar 18 Temmuz'da,
Son rakamı 5 olanlar 19 Temmuz'da,

Son rakamı 3 olanlar 20 Temmuz'da,
Son rakamı 1 olanlar 21 Temmuz'da,
Son rakamı 8 olanlar 22 Temmuz'da,

Son rakamı 6 olanlar 23 Temmuz'da,
Son rakamı 4 olanlar 24 Temmuz'da,

Son rakamı 2 olanlar 25 Temmuz'da,
Son rakamı 0 olanlar 26 Temmuz'da maaşlarını alacaklar.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ AYI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar 25 Temmuz'da,
Son rakamları 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz'da,

Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar 27 Temmuz'da,
Son rakamları 2 ve 0 olanlar 28 Temmuz'da maaşlarını alabilecek.

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