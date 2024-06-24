15.1 milyon emekli için yedinci ay duyurusu geldi! Temmuzun 17-23-28’inde IBAN’a geçecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca emekli, maaş ödeme takvimini büyük bir dikkatle takip ediyor. Emekliler, özellikle yılın bu ilk ayında hem maaşlarını hem de zam oranlarını yakından izliyor.