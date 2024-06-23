TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? 1 Temmuz 2024 kira zammı kaç TL olacak? %25 zam sınırı kalktı mı? Ev, iş yeri, dükkan...

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak. Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

HAZİRANDA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu.



Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.



Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi.



Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.