Primi eksik olana 3’ü 1 arada müjde! 1.1 milyon kişi listede: Mini EYT paketi geliyor! 2000 sonrası...

Bayram sonrası, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ikinci EYT düzenlemesi için gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar, özellikle esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. EYT düzenlemesi kapsamında, Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi konular gündemde.
Küçük Esnaflar için Erken Emeklilik İmkanı
Planlanan düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olması hedefleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesiyle, esnafların emeklilik süreçleri önemli ölçüde hızlanacak.
Emeklilik Yaşı ve Yıpranma Payı
Özellikle kadınların emeklilik yaşının, çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, çocuk sahibi annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerini sağlayacak.