Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK yeni halka arz olacak şirketler! FLO, Golda, Armada, Soybaş, Acacia, Mopaş...

HALKA ARZ TAKVİMİ

TASLAK HALKA ARZLAR Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş. Cem Zeytin A.Ş. Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Alcas Metal Sanayi A.Ş. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Global Enerji A.Ş. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ecogreen Enerji Holding A.Ş. Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Enda Enerji Holding A.Ş. Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Taslak halka arz listesi şirketler tarafından yapılan duyurular ve sosyal medyada ortaya çıkan söylentiler sonucunda oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyeleri ve güncel bilgiler için şirketlerin resmi açıklamalarını takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Unutmayın, her yatırım kararı risk içerir ve bu nedenle detaylı araştırma yapmak her zaman önemlidir.