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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK yeni halka arz olacak şirketler! FLO, Golda, Armada, Soybaş, Acacia, Mopaş...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni halka arzlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hafta iki şirket talep toplama sürecine giriyor. Yatırım yapmayı düşünenler, yeni halka arz olacak firmaların kaç lot verdiğini, fiyatlarını ve talep toplama tarihlerini araştırıyor. İşte, halka arz takvimi ve detayları...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 17:18 Güncelleme 23 Haziran 2024, 17:19
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK yeni halka arz olacak şirketler! FLO, Golda, Armada, Soybaş, Acacia, Mopaş...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni halka arzlar, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. Bu hafta, iki yeni şirket halka arz talep toplama sürecine giriyor. İşte detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ

Yeni halka arzlar arasında bu hafta Seğmen Kardeşler Gıda ile Efor Çay Sanayı yer alıyor.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi

Şirket 26-27-28 Haziran tarihlerinde halka arz oluyor. Seğmen Gıda'nın halka arz fiyatı 30 TL olarak duyuruldı. 59.000.000 pay dağıtılacak. Talep toplama süreci ardından firma SEGMN kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Efor Çay Sanayi

Efor Çay halka arzı 26-27-28 Haziran günlerinde ve 14.50 TL fiyat ile olacak. Şirketin toplam dağıtılacak payı 90.000.000 lot şeklinde. Eşit dağıtımla halka arz olacak şirket EFORC kodu iile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ

TASLAK HALKA ARZLAR
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Taslak halka arz listesi şirketler tarafından yapılan duyurular ve sosyal medyada ortaya çıkan söylentiler sonucunda oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyeleri ve güncel bilgiler için şirketlerin resmi açıklamalarını takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Unutmayın, her yatırım kararı risk içerir ve bu nedenle detaylı araştırma yapmak her zaman önemlidir.

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