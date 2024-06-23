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BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024! 2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL...

BİM marketlerinde heyecanla beklenen 25 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni katalog, tüketicilerin ilgisini çekecek geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle dolu. Bu hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere iki ayrı gün için planlanan satışta, BİM müşterileri çeşitli kategorilerde sınırlı sayıda ürün bulabilecekler. Katalogda öne çıkan ürünler arasında gazlı içecekler, çeşitli peynir çeşitleri, atıştırmalıklar ve kahve gibi günlük ihtiyaçları karşılayacak ürünler yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 20:28 Güncelleme 23 Haziran 2024, 20:28
BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024! 2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL...

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BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da 25 Haziran 2024 Salı günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yayımlanan katalogda, çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünlerle alışveriş tutkunlarını karşılıyor.

25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL

Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL

Kerem Labne - 99 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL

Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL

Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL

Akdo Mini Cornet - 125 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 32,50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz - 27,50 TL

Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı - 27,50 TL

Black Bruin Enerji İçeceği - 24,50 TL

Limy Limonata Çeşitleri - 37,50 TL

Dimes Cool Lime Mix - 35 TL

Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi - 49,50 TL

A101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TLden satılacakA101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TLden satılacak
A101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TL'den satılacak

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