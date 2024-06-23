BİM aktüel ürünler 24-28 Haziran 2024! 2 KG beyaz peynir 199 TL, 2 KG 62.50 TL, 3 L limonata 37.50 TL...

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da 25 Haziran 2024 Salı günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yayımlanan katalogda, çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünlerle alışveriş tutkunlarını karşılıyor.
BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da 25 Haziran 2024 Salı günü için yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yayımlanan katalogda, çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünlerle alışveriş tutkunlarını karşılıyor.
25 HAZİRAN 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU
Sek Az Yağlı Ayran - 4,75 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt - 62,50 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 289 TL
Karper Üçgen Peynir Büyük Boy - 66,50 TL
Kerem Labne - 99 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 199 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 197,50 TL
Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt - 29,50 TL
Polonez Hindi Jambon - 17,50 TL
Akdo Mini Cornet - 125 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 32,50 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz - 27,50 TL
Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı - 27,50 TL
Black Bruin Enerji İçeceği - 24,50 TL
Limy Limonata Çeşitleri - 37,50 TL
Dimes Cool Lime Mix - 35 TL
Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi - 49,50 TL