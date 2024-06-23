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A101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TL'den satılacak

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, 27 Haziran tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, birbirinden cazip indirimli ürünler yer alıyor. A101 şubelerinde haftaya satışa sunulacak bu ürünler arasında benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri ve daha birçok ürün bulunuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 16:15 Güncelleme 23 Haziran 2024, 16:25
A101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TL’den satılacak

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A101, 27 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya A101 şubelerine benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri gibi birçok ürün indirimli olarak geliyor. İşte detaylar...

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL

Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

Hometech Çelik Kettle 349 TL

Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL

Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Aprilla Sinek Kovucu 229 TL

QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL

Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL

Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

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