A101 indirimli ürünler listesi! 1 alana 1 bedava devam ediyor! 10 TL alışverişe yapana 59 TL’den satılacak

A101, 27 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya A101 şubelerine benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri gibi birçok ürün indirimli olarak geliyor. İşte detaylar...
A101, 27 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. Haftaya A101 şubelerine benzinli motosiklet, beyaz eşya, televizyon, mutfak aletleri gibi birçok ürün indirimli olarak geliyor. İşte detaylar...
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Hometech Çelik Kettle 349 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL
Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Aprilla Sinek Kovucu 229 TL
QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL
Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL
Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL
Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL
Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL