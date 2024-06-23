1.1 milyon kişi listede: Mini EYT paketi geliyor! Primi eksik olana 3’ü 1 arada müjde! 2000 sonrası...





Ev Kadınlarına Destek

Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Bu destekle birlikte, ev kadınlarının emeklilik sürecine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.





Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama

Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, en düşük isteğe bağlı sigorta priminin 6 bin 400 TL olduğu ve bunun 2 bin 133 TL'sinin devlet tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Bu destekle, ev kadınlarının prim ödemelerinin yükü hafifletilecek.





İkinci EYT düzenlemesi, geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren ve önemli değişiklikler getirecek bir adım olarak görülüyor. Meclis'te alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın yaşamını etkileyebilecek nitelikte olup, emeklilik süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.