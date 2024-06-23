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1.1 milyon kişi listede: Mini EYT paketi geliyor! Primi eksik olana 3'ü 1 arada müjde! 2000 sonrası...

Bayram sonrası, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Özellikle küçük esnafı, ev kadınlarını ve çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İkinci EYT düzenlemesi, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler getirebilir.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 16:48 Güncelleme 23 Haziran 2024, 16:48
1.1 milyon kişi listede: Mini EYT paketi geliyor! Primi eksik olana 3’ü 1 arada müjde! 2000 sonrası...

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Bayram sonrası, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ikinci EYT düzenlemesi için gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar, özellikle esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. EYT düzenlemesi kapsamında, Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi konular gündemde.



Küçük Esnaflar için Erken Emeklilik İmkanı
Planlanan düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olması hedefleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesiyle, esnafların emeklilik süreçleri önemli ölçüde hızlanacak.



Emeklilik Yaşı ve Yıpranma Payı
Özellikle kadınların emeklilik yaşının, çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, çocuk sahibi annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerini sağlayacak.



Ev Kadınlarına Destek
Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Bu destekle birlikte, ev kadınlarının emeklilik sürecine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama
Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, en düşük isteğe bağlı sigorta priminin 6 bin 400 TL olduğu ve bunun 2 bin 133 TL'sinin devlet tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Bu destekle, ev kadınlarının prim ödemelerinin yükü hafifletilecek.



İkinci EYT düzenlemesi, geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren ve önemli değişiklikler getirecek bir adım olarak görülüyor. Meclis'te alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın yaşamını etkileyebilecek nitelikte olup, emeklilik süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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