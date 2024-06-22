Sıcak hava balonunda nikah törenleri moda oldu!

Türkiye'de düğün sezonunun başlamasıyla bu özel günlerini farklı heyecanlar katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin yeni tercihlerinden biri 'sıcak hava balonunda nikah' törenleri oldu. Royal Balon Başkanı Mehmet Dinler, "Sıcak hava balonunda nikah töreni, ardından küçük bir grupla kokteyl düzenlenmesine ilişkin talep artmaya başladı" diye konuştu. Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut da çiftlerden gelen talep üzerine gelindamat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla da hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

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