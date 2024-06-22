PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sıcak hava balonunda nikah törenleri moda oldu!

Türkiye'de düğün sezonunun başlamasıyla bu özel günlerini farklı heyecanlar katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin yeni tercihlerinden biri 'sıcak hava balonunda nikah' törenleri oldu. Royal Balon Başkanı Mehmet Dinler, "Sıcak hava balonunda nikah töreni, ardından küçük bir grupla kokteyl düzenlenmesine ilişkin talep artmaya başladı" diye konuştu. Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut da çiftlerden gelen talep üzerine gelindamat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla da hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Sıcak hava balonunda nikah törenleri moda oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de düğün sezonunun başlamasıyla bu özel günlerini farklı heyecanlar katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin yeni tercihlerinden biri 'sıcak hava balonunda nikah' törenleri oldu. Royal Balon Başkanı Mehmet Dinler, "Sıcak hava balonunda nikah töreni, ardından küçük bir grupla kokteyl düzenlenmesine ilişkin talep artmaya başladı" diye konuştu. Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut da çiftlerden gelen talep üzerine gelindamat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla da hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Manisa, Uşak, İzmir ve Adana’da yangınla dört koldan mücadele | Çanakkale’den Siirt’e ve Mardin’den Bingöl’e alevler dizginlendi
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
Türk Telekom
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA