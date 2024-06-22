İstanbullu kanatsız kaldı

Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler kasap ve marketlerde tavuk kanadı bulmakta zorlandı. Kilogram fiyatı 270 lirayı bulan kanadın bulunamamasını değerlendiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Bayramda kesim olmadığı için tavuk ürünlerinin bulunmasında sıkıntı oldu. Arife gününden bir gün önce sevkiyat durdu, dün tekrar başladı" dedi. PERDER Başkanı Faruk Güzeldere de "Bu uzun tatil döneminde tüketicimizin talebi piknik ürünlerine yöneldi. Arz da yeterli gelmedi" diye konuştu. Ailesiyle birlikte piknik yapan Haluk Avcı ise "Kanat bulmak zor. 3 yere gittik bulamadık, 4'üncü de bulduk" ifadesini kullandı.

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