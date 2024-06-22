Emekliye müjde saat 15.40 sularında verildi! 10.100 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine kombo jest

Bankaların her biri, emekli müşterilere yönelik avantajlarla dolu özel kampanyalarını rekabetçi bir çerçevede sunmaya devam ediyor, böylelikle emekliler kendi ihtiyaç ve tercihlerine en uygun olanakları değerlendirme fırsatı buluyorlar.
Bankaların her biri, emekli müşterilere yönelik avantajlarla dolu özel kampanyalarını rekabetçi bir çerçevede sunmaya devam ediyor, böylelikle emekliler kendi ihtiyaç ve tercihlerine en uygun olanakları değerlendirme fırsatı buluyorlar.
ING Bank, emekli maaşınızı kendi bünyesine taşımanız halinde size toplamda 18.000 TL'ye kadar varan promosyonlar sunmakta. Ayrıca, ayda üç defa ücretsiz EFT ve havale imkanı ile %53,00 oranında en yüksek günlük faizi teklif ediyor.
İş Bankası, emekli maaşınıza 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu bankada kredi kartı aidatı yok, ayrıca diğer banka ATM'lerinden ayda iki kez ücretsiz nakit çekme imkanı da bulunmaktadır.
Yapı Kredi, emekli müşterilere yönelik özel kampanyalar düzenlemekte. Banka, 18.000 TL'ye varan promosyonlar ve işlemlerde seçimlik ücretli veya ücretsiz EFT/havale seçenekleri sunuyor. Ayrıca, %48,50 oranında günlük yüksek faiz oranlarından da faydalanabilirsiniz.
Garanti BBVA, emekli maaşınızı mobil uygulama üzerinden bankalarına taşıyarak 15.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Banka, tüm EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapma olanağı ile %50,00 oranında bir günlük faiz teklif eder.
Denizbank, emeklilere özel olarak 12.000 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor. Bankada, EFT ve havale işlemleri ücretsiz olarak yapılabilmekte ve %50,00 oranında günlük faiz oranından yararlanabilirsiniz.
Emekliye promosyon almak, emekli maaşınızı bir bankaya taşımanız karşılığında, bankaların sunduğu ek finansal avantajlardan yararlanmanızı sağlar. İşte emekli promosyonu almanın adımları:
Uygunluk Durumunu Kontrol Etme: Öncelikle emekli promosyonu alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalardan maaş alıyor olmanız gerekmektedir. Emekli olduğunuzu ve düzenli olarak maaş aldığınızı kanıtlayacak belgelerinizin hazır olduğundan emin olun.
Banka Tekliflerini Araştırma: Çeşitli bankaların emeklilere sunduğu promosyon tekliflerini inceleyin. Promosyon miktarları, sunulan ek hizmetler (ücretsiz EFT, yüksek faiz oranları gibi) ve promosyon süresi bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
Banka ile İletişime Geçme: İlgilendiğiniz banka(lar) ile iletişime geçerek, promosyon koşulları hakkında detaylı bilgi alın. Promosyonun süresi, şartları ve nasıl yararlanabileceğiniz konusunda açık bilgiler edinin.
Gerekli Belgeleri Hazırlama: Bankanın istediği belgeler genellikle kimlik belgeniz ve SGK'dan alınan emeklilik durum belgesidir. Bazı bankalar ayrıca ikametgah belgesi veya maaş bordrosu gibi ek belgeler de isteyebilir.
Anlaşma İmzalama: Promosyon şartlarını kabul ettiğinizde, banka ile bir anlaşma imzalamanız gerekecektir. Bu anlaşma, promosyonun miktarını, ödeme koşullarını ve diğer tüm detayları içerir.
Promosyonun Hesabınıza Yatırılması: Anlaşmayı imzaladıktan ve tüm gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, promosyon miktarı genellikle belirtilen süre içinde hesabınıza yatırılacaktır.
Süreç Sonrası Takip: Promosyonun hesabınıza doğru ve zamanında yatırıldığını kontrol edin. Ayrıca, promosyon süresinin bitiminde tekrar promosyon alıp alamayacağınızı veya başka bir bankaya geçiş yaparak yeni bir promosyon fırsatından yararlanıp yararlanamayacağınızı sorgulayın.