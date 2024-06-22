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Bu rakam sürpriz olmaz! Piyasa Kahini gram altında ralli rakamını duyurdu! Kemerleri sıkı sıkıya bağlayın uçuş zamanı

Piyasa analisti İslam Memiş, "Altın yükselişe geçiyor, hazırlıklarınızı yapın!" ifadesiyle altın yatırımcılarını gelecek dönem için uyarıyor. Gram altın fiyatlarında beklenen yükselişi detaylandıran Memiş, altın piyasalarına olan ilginin artarak devam ettiğini belirtiyor. Şu anda gram altının değeri ve gelecek projeksiyonları, piyasa takipçileri tarafından yakından izlenirken, piyasanın dinamik yapısı ve altının yükseliş potansiyeli hakkında uzman görüşleri merakla takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:15
Bu rakam sürpriz olmaz! Piyasa Kahini gram altında ralli rakamını duyurdu! Kemerleri sıkı sıkıya bağlayın uçuş zamanı

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Vatandaşlar ekonomik gelişmeleri yakından izlerken, altın fiyatlarının seyri de büyük ilgi görüyor. Altınla ilgili güncel verileri öğrenmek isteyenler için uzmanlardan yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklenen 'ralli' için tarih verdi ve hem ons altın hem de gram altın için zirve tahminlerini açıkladı. Memiş, tahminlerinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Finansal analist İslam Memiş, gram altın için bir tarih öngörerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Dolar kurunun yükselişi ve Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili açıklamaların etkilerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, bu artışın nedenlerini anlattı.

Ons altın için 2250 - 2280 aralığının bir süre daha devam edeceğini ifade eden Memiş, "Mevcut küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, enflasyon ciddi bir risk olmaya devam ediyor." dedi ve ons altın için 2600 – 3000 dolar aralığını beklediğini açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, gram altınla ilgili beklentilerini de dile getirdi. Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında bir yükseliş beklediğini söyleyen Uzman, "Gram altına baktığımızda, dolar kurunun mevcut seviyede kalacağını sanmıyorum. Hem doların hem de ons altının yükselişi, gram altın için 2700 lira seviyesini güçlü bir direnç noktası haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

"Sonrasında 3000 lira gelecek. Daha da önemlisi, öngörülemeyen bir gerginlik yaşanırsa, fiyatın 3500 liraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum." diyen İslam Memiş, Temmuz ayı itibarıyla altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin süreceğini ve yeni zirveler beklediğini ifade etti.

Ayrıca bayram sonrasında altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş öngördüğünü belirtirken, yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünen kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Bu yazıda tarafımızca verilmiş herhangi bir yatırım tavsiyesi yoktur.

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