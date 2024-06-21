Yeni EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik! Emeklilik primi 9 bin günden 7 bin 200’e inecek

86 maddelik torba yasa kapsamında yapılacak düzenlemeler, özellikle emeklilikle ilgili konular, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ışığında, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gün emeklilik ve ev hanımlarına prim desteği gibi önemli konular gündemde. İşte torba yasa ile ilgili merak edilenler...

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

3600 ek gösterge konusu, kamu personeli ve emekliler için büyük önem taşıyor. Bakan Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile 5,3 milyon kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti. Ancak, bu düzenlemenin torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.