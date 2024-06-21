11 bin 408 TL çalışan annelere ödeniyor! Her ay nakit yatacak! 1,2,3 çocuklulara....

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan 0-36 ay arası çocuğu olan annelere yönelik önemli bir destek programı başlatıyor. Bu program ile anneler, çocuk bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riskini azaltacak desteklerle buluşuyor.
325 EURO ÖDENECEK
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.
DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.