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SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Kaç Para Olacak?

Yılın iki kez gerçekleştirilen düzenlemesiyle, emekli maaşlarında belirli aralıklarla artış yapılıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan son altı aylık enflasyon verileri, Temmuz ayında emekli maaşlarının ne kadar artırılacağına dair önemli bilgiler sunuyor. Bu verilere dayanarak, 2024 yılı için beklenen en düşük emekli maaşı artışı titizlikle analiz ediliyor. Peki en düşük emekli maaşı kaç para olacak?

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:15
SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Kaç Para Olacak?

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Yılın ikinci yarısına girilirken, emeklilik aylıklarında gerçekleşecek artışlar yine gündemin üst sıralarında yer alıyor. Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı ekonomik verilerle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz ayı zammına yönelik hesaplamalar başladı. Şu anda 10 bin TL olan taban emekli aylığına uygulanacak düzenleme büyük bir merak konusu.

2024 Yılı Minumum Emekli Maaşı Ne Olacak?

Bu yılki değerlendirmelerde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %22,72, memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte %17,4 oranında zam öngörülüyor. Memur emeklileri için belirlenen zam, altı aylık enflasyonun %9,40 ve toplu sözleşme zammının %10 olmasıyla %20,35'e ulaşıyor.

Temmuz Maaşları Nasıl Etkilenecek?

Şu anki 10 bin TL olan taban emekli maaşı, Temmuz ayı itibarıyla yeni hesaplamalarla birlikte önemli bir artış gösterecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarını artırma yönünde yapılan çalışmaların 4 milyon emekliyi kapsadığını ifade etti.

Beklentiler, Temmuz zammı sonrasında en düşük emekli maaşlarının 12-13 bin TL bandına yükseltilmesi yönünde. Bağ-Kur ve SSK düzenlemeleriyle, yeni emekli aylıklarının 10.178 TL'den 12.804 TL'ye, 2000 öncesi 11.367 TL olan maaşların ise 14.300 TL'ye çıkması öngörülüyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bu rakamların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik maaşlarının artışı konusunda AK Parti Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Emekli maaşlarına yapılacak olan yüzde 25'lik artışın yanı sıra, dönemsel olarak uygulanan refah payı artışlarının boyutu merak konusu olmaya devam ediyor. Işıkhan, ekstra refah payı verilip verilmeyeceğine dair sorulara "Her şey için çok erken, Temmuz ayını bekleyelim." şeklinde cevap verdi.

Emeklilere Refah Payı Artışı Mümkün mü?

Geçmiş dönemlerde altı aylık enflasyon oranlarına ek olarak uygulanan refah payı artışları, şimdilerde daha sıkı bir mali politikanın gölgesinde kalıyor. Bakan Işıkhan, emeklilik refah payında temkinli bir artış olacağını belirtse de, emeklilere yönelik kısmi bir artışın gerekliliğine inandığını ifade etti. Son kararın devlet tarafından verileceğini de ekledi.

Memur Emeklilerine Toplu Sözleşme Engeli

Öte yandan, memur emeklileri bekledikleri maaş zammını tam olarak alamayacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamların 5 puan altında kalacak olan memur emeklileri, toplu sözleşme zamlarından kaynaklanan bu farklılık nedeniyle daha düşük bir artış alacak. Geçtiğimiz dönemlerde, memur emeklileri diğer emeklilik gruplarına göre daha fazla zam almışken, bu dönemde ise emeklilik maaşları arasında bir denge sağlanması bekleniyor.

Emekli Maaşlarına Yönelik Hangi Formüller Devreye Girecek?

Başka bir önemli konu ise en düşük emekli maaşlarının kök maaşa eşitlenmesi. Eğer kök maaş, en yüksek emekli maaşına eşitlenirse, bu durum enflasyonla mücadelede daha etkili bir politika oluşturabilir. Bu yönde yapılacak düzenlemelerin, reform niteliğinde olacağını düşünüyorum.

Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilen kök maaşlara %25,39 zam ve %4 ek ödeme uygulanarak hesaplanan yeni maaş miktarlarını ve banka hesaplarına yatacak tutarları listelemektedir. Aşağıda, maaş aralıkları, zam sonrası maaşlar, ek ödeme miktarları, toplam maaşlar ve hesaba yatacak tutarlar sıralı bir şekilde verilmiştir:

11.250 TL - 13.000 TL Aralığı:

11.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 14.106 TL'ye, %4 ek ödeme ile 14.671 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 14.671 TL'dir.

13.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 16.301 TL'ye, %4 ek ödeme ile 16.953 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 16.953 TL'dir.

13.250 TL - 17.000 TL Aralığı:

13.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 16.614 TL'ye, %4 ek ödeme ile 17.279 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 17.279 TL'dir.

17.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 21.316 TL'ye, %4 ek ödeme ile 22.169 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 22.169 TL'dir.

17.250 TL - 19.000 TL Aralığı:

17.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 21.630 TL'ye, %4 ek ödeme ile 22.495 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 22.495 TL'dir.

19.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 23.824 TL'ye, %4 ek ödeme ile 24.777 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 24.777 TL'dir.

19.250 TL - 21.000 TL Aralığı:

19.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 24.138 TL'ye, %4 ek ödeme ile 25.103 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 25.103 TL'dir.

21.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 26.332 TL'ye, %4 ek ödeme ile 27.385 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 27.385 TL'dir.

21.250 TL - 23.000 TL Aralığı:

21.250 TL kök maaş, %25,39 zam ile 26.645 TL'ye, %4 ek ödeme ile 27.711 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 27.711 TL'dir.

23.000 TL kök maaş, %25,39 zam ile 28.840 TL'ye, %4 ek ödeme ile 29.993 TL toplam maaşa ulaşır. Hesaba yatacak tutar 29.993 TL'dir.

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