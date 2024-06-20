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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Londra'da milyarlarca dolarlık temas | Yüzlerce yatırımcıyla bir araya geleccek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor. Yüzlerce yatırımcıyla buluşacak olan Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 07:20 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:26
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Londra’da milyarlarca dolarlık temas | Yüzlerce yatırımcıyla bir araya geleccek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in 19 Haziran itibarıyla başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

YÜZLERCE YATIRIMCI İLE BİR ARAYA GELECEK
Yatırım bankaları JPMorgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak. Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Ayrıca düşünce kuruluşu Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak. Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, Türkiye'nin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Bakan Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisini daha önce şu sözlerle özetlemişti:

"Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var. Çünkü hikâyesi olan ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikâyesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi. Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi."

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