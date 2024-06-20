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Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu

Altın piyasasında devrim niteliğinde bir değişiklik kapıda. Artık gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenmiş biçimde satışa sunulacak. Bu yeni düzenleme, sahte altın satışlarını engellemeyi ve altın alım-satım işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Her bir gram altın, üretici bilgileri, üretim tarihi, üretim yeri, saflık derecesi, ağırlığı ve benzersiz bir seri numarası içeren bir etiketle donatılacak.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 15:27 Güncelleme 20 Haziran 2024, 15:27
Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu

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Kuyumcular ve müşteriler arasında sıkça gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e yaptığı açıklamada, yeni sistemde her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edileceğini belirtti. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak ve alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.

Yenilikçi Takip Mekanizması

Bu yenilikçi sistem, özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir izleme mekanizması sunuyor. Bu uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.

Bülent Yılmaz, "Üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası ve benzeri bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz kod ile her bir ürüne işlendiği ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alındığı bir sistemdir," ifadelerini kullandı.

Sertifika ve Ambalaj

Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, tüm gram altınlar sertifika ve ambalaj içinde satılacak. Her gram altın, üzerinde özel bir kod barındıracak, bu da alıcılara ekstra güvenlik sağlayacak. Yılmaz, yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtti.

Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretildiğinde, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu standart, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

Yenilikçi bu adım, hem kuyumcular hem de alıcılar için daha güvenli bir alışveriş ortamı yaratmayı hedefliyor ve sahtecilikle mücadelede önemli bir rol oynayacak.

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