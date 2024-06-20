Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu

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Kuyumcular ve müşteriler arasında sıkça gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, ATV Haber'e yaptığı açıklamada, yeni sistemde her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edileceğini belirtti. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındıracak ve alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturacak.

Yenilikçi Takip Mekanizması Bu yenilikçi sistem, özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir izleme mekanizması sunuyor. Bu uygulama, bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerli olacak.