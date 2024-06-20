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Çalışanlara 120 gün boyunca karşılıksız 9.924,10 TL yardım ödemesi

İşsizlik, bireylerin yaşamında karşılaşabilecekleri en zorlu süreçlerden biridir. Bu süreçte, İŞKUR, işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı ödemesi yaparak destek sunmaktadır. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte İŞKUR'un en güncel açıklamalarına göre detaylar.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 16:42 Güncelleme 20 Haziran 2024, 16:42
Çalışanlara 120 gün boyunca karşılıksız 9.924,10 TL yardım ödemesi

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Sigortalı olarak çalışırken çeşitli nedenlerle işini kaybeden bireylere belirli şartları taşıdıkları takdirde yapılan nakdi yardımdır. Bu yardım, iş bulma sürecinde yaşanabilecek mali sıkıntıları hafifletmeyi amaçlar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için gereken şartlar oldukça belirgindir:

  • Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak,
  • İşten çıkarılmadan önce en az 120 gün sigortalı çalışmış olmak,
  • Son 3 yıl içinde en az 600 günlük sigorta primi ödemiş olmak,
  • İşten çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapmak.

2024 İşsizlik Maaşı Miktarları

İşsizlik maaşı, kişinin son çalıştığı dönemde aldığı maaşa ve ödenen sigorta primlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik maaşı miktarları şu şekildedir:

  • Asgari ücretle çalışanlar için: 7.940,27 TL,
  • Son 4 ayda 25 bin TL ile çalışanlar için: 9.924,10 TL,
  • Son 4 ayda 41 bin TL ile çalışanlar için: 15.880,54 TL.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden veya şahsen yapılabilir. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İşsizlik maaşı, işini kaybeden bireylere geçici bir gelir desteği sağlayan önemli bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Türkiye'de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilmekte ve İŞKUR aracılığıyla yürütülmektedir. İşini kaybeden ve belirli şartları taşıyan çalışanlar, bu maaşa başvurarak maddi destek alabilirler. İşte işsizlik maaşı hakkında bilmeniz gerekenler:

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı kriterler bulunmaktadır:

  • İşsiz kalmış olmak,
  • İşten çıkarılma veya işyerinin kapanması gibi irade dışı nedenlerle işsiz kalmış olmak. İstifa eden veya kendi isteğiyle işten ayrılan kişiler bu maaşa başvuramazlar,
  • Son 120 gün kesintisiz çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

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