Çalışanlara 120 gün boyunca karşılıksız 9.924,10 TL yardım ödemesi

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR 'un resmi web sitesi üzerinden veya şahsen yapılabilir. Başvuru sürecinde gerekli belgeler ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İşsizlik maaşı, işini kaybeden bireylere geçici bir gelir desteği sağlayan önemli bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Türkiye'de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilmekte ve İŞKUR aracılığıyla yürütülmektedir. İşini kaybeden ve belirli şartları taşıyan çalışanlar, bu maaşa başvurarak maddi destek alabilirler. İşte işsizlik maaşı hakkında bilmeniz gerekenler: