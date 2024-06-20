SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti! Çeyrek, gram alacaklar dikkat

Altın piyasalarında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Yeni güne ons altının öncülüğünde başlayan altın fiyatları, göz kamaştırıcı bir yükseliş sergiliyor. Özellikle gram altın fiyatları, ons altının yükselişiyle birlikte güçlü bir ivme kazanarak rekor seviyelere doğru ilerliyor. İşte haftalık altın fiyatları ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 18:20 Güncelleme 20 Haziran 2024, 18:20
Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti! Çeyrek, gram alacaklar dikkat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altın ve gümüş için kar satışı beklentisinde bulunurken, önümüzdeki perşembe gününü işaret ediyor. Bu tahminler, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'den gelen makro veriler, enflasyonist baskıların azaldığına ve ekonominin yavaşladığına işaret ederek Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve siyasi belirsizlikler de altın talebini artıran unsurlar arasında yer aldı.

ABD'den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi sinyalleri piyasalarda fiyatlamalarda etkili oldu. Özellikle perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde piyasaları etkileyecek önemli ekonomik veriler bulunuyor. Özellikle Çin'den ve Avrupa'dan gelecek veriler ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından takip edilecek.

BAYRAM SONRASI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

🌟 ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 2.495,07
  • Satış: 2.495,44

📿 22 Ayar Bilezik

  • Alış: 2.268,60
  • Satış: 2.292,78

🌍 Altın (ONS)

  • Alış: 2.363,65
  • Satış: 2.363,95

💵 Altın ($/kg)

  • Alış: 75.562,00
  • Satış: 75.573,00

🌍 Altın (Euro/kg)

  • Alış: 81.311,00
  • Satış: 81.322,00

🏛️ Cumhuriyet Altını

  • Alış: 16.114,00
  • Satış: 16.377,00

🌙 Yarım Altın

  • Alış: 8.118,00
  • Satış: 8.213,00

🔸 Çeyrek Altın

  • Alış: 4.047,00
  • Satış: 4.111,00

🎖️ Reşat Altını

  • Alış: 16.146,47
  • Satış: 16.409,95

🔱 Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 16.148,69 🔱
  • Satış: 16.412,20 🔱

🌟 22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 2.271,48 💰
  • Satış: 2.401,93 💰

📜 18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.821,40 📜
  • Satış: 1.821,67 📜

🌟 14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.339,06
  • Satış: 1.763,16

🏛️ Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 39.705,98
  • Satış: 40.352,92

🔹 Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 80.404,62
  • Satış: 81.997,94

🌙 Gremse Altın

  • Alış: 39.705,98
  • Satış: 40.626,25

🎖️ Ata Altın

  • Alış: 16.378,72
  • Satış: 16.797,15

🔸 Tam Altın

  • Alış: 15.882,39
  • Satış: 16.200,80

🌍 Külçe Altın ($)

  • Alış: 75.700,00
  • Satış: 75.750,00

🔱 Has Altın

  • Alış: 2.482,60
  • Satış: 2.482,97

🌙 Hamit Altın

  • Alış: 16.146,47
  • Satış: 16.409,95
Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunluElinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu
Elinde gram altını olanlara yeni dönem! Artık her kuyumcuda zorunlu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Hapishane fotoğrafı ortaya çıktı: Eylem Tok mahkum kıyafetini giyince ’Allah’ı hatırladı
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Termometreyi gören inanamadı! Türkiye kavruluyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi: Güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor
Mardin’de bir kadın üstsüz yürüdü: Beni siz delirttiniz | Hastaneye kaldırıldı
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice’nin kızı tüm bildiklerini anlattı
Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor
Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti
Yeni vergi reformu paketinde neler var? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi! Yap-işlet-devret modeline yüzde 30’luk vergi
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu
SON DAKİKA