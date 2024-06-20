Altın fiyatları alevlendi! Bayram sonrası altın fiyatları netleşti! Çeyrek, gram alacaklar dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş , konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altın ve gümüş için kar satışı beklentisinde bulunurken, önümüzdeki perşembe gününü işaret ediyor. Bu tahminler, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'den gelen makro veriler, enflasyonist baskıların azaldığına ve ekonominin yavaşladığına işaret ederek Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve siyasi belirsizlikler de altın talebini artıran unsurlar arasında yer aldı.